Стало известно о желании жителей Авдеевки войти в состав ДНР Беженец Чмырь: жители Авдеевки активно голосовали за создание ДНР в 2014 году

Фото: Ягодкин Дмитрий/ТАСС

Вид на разрушенный донецкий аэропорт и Авдеевку с территории ДНР

Жители Авдеевки активно принимали участие в голосовании за создание Донецкой Народной Республики в 2014 году, сообщил ТАСС проживавший в городе беженец Максим Чмырь. По его словам, списки голосовавших уничтожила одна из организаторов референдума.

Мы ходили голосовать активно. Я удивляюсь, как наши списки успели убрать. Одна женщина, которая у нас организовывала референдум, успела их все сжечь. А буквально через две недели приехали из СБУ, начали крутить носом, искать, но так их (документы. — NEWS.ru) и не нашли, — рассказал Чмырь.

Мужчина отметил, что все документы, в которых, в частности, указывались паспортные данные голосовавших, были сожжены. Беженец также добавил, что за создание ДНР выступило очень большое число граждан Авдеевки.

Ранее сообщалось, что один из первых эвакуированных мирных жителей Авдеевки Петр Михайлович расплакался, увидев в городе военных с российскими флагами. Мужчина рассказал, что бойцы ВС РФ помогли ему выбраться из разрушенного города. По его словам, в населенном пункте уже не осталось домов, последние четыре были разрушены недавно, включая его собственный. Сам же он при этом не пострадал, также уцелела и его любимая кошка.