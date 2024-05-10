Стало известно о запрете объявлений о кастинге моделей славянской внешности «Осторожно, новости»: суд запретил кастинги моделей славянской внешности

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Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что Солнцевский районный суд Москвы признал экстремистскими около 10 объявлений о кастинге моделей и актеров славянской внешности и обязал включить ссылки на них в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. По данным канала, суд вынес соответствующие решения перед майскими праздниками.

Как пишет «Осторожно, новости», все объявления, признанные экстремистскими, были посвящены поискам моделей для любительских и профессиональных съемок. По данным канала, в частности, суд запретил объявления о поиске модели в Пушкино, о кастинге для съемки рекламы образовательного центра и подборе моделей для рекламы жилого комплекса в Санкт-Петербурге.

По данным «Осторожно, новости», суд постановил, что такие объявления нарушают Трудовой кодекс и антиэкстремистское законодательство. Как отмечает канал, там пришли к выводу, что у всех людей должны быть равные права при приеме на работу.

Из картотеки Солнцевского районного суда Москвы следует, что с конца апреля было зарегистрировано около 10 дел, касающихся закона «О защите прав потребителей» из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ. Подробности судопроизводств на сайте не раскрываются.

Ранее лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук рассказал, что не боится проверки на экстремизм, поскольку не является иноагентом и не брал никакие деньги. По его словам, председатель «Совета отцов России» Андрей Згонников, который подал на него жалобу, бедный и несчастный двоечник.