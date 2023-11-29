Стало известно о заочном аресте экс-главы Лайтбанка «Коммерсант»: бывшего главу Лайтбанка заочно арестовали по делу о мошенничестве

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Таганский суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя правления Лайтбанка Константина Тогузаева, сообщает «Коммерсант». По данным издания, находящегося в розыске банкира обвиняют в хищении со счетов одного из VIP-клиентов кредитного учреждения около $8 млн.

При рассмотрении ходатайства о заочном аресте Тогузаева следователь УВД по ЦАО Москвы сообщил, что фигуранта обвиняют в особо крупном мошенничестве, он скрылся от силовиков и объявлен в федеральный розыск. Судья санкционировала арест бывшего главу Лайтбанка на два месяца с момента его задержания.

Источники издания рассказали, что речь в уголовном деле идет о хищении со счета ООО «Спецметропроект», являвшегося VIP-клиентом Лайтбанка, почти $8 млн. Следствие считает, что часть иностранной валюты в 2016 и 2017 годах без ведома владельца была продана девяти физлицам, а другая переведена на счет ПАО «Мосстройреставрация» в том же Лайтбанке. Из материалов дела следует, что подписи покупателей валюты оказались подделанными, а учредителем находящейся в настоящее время в стадии банкротства «Мосстройреставрации» до ноября 2021 года был Константин Тогузаев.

Разыскать и допросить экс-банкира пока у следователей не получилось — на рабочем месте в банке Тогузаев не появлялся с 19 февраля 2018 года. Еще через месяц у Лайтбанка отозвали лицензию.

Ранее сообщалось, что МВД требует заочно арестовать ресторатора Александра Орлова, основавшего сети ресторанов «Тануки» и «Ёрш», по делу о причинении имущественного ущерба. Ему вменяют п. «а» и «б» ч. 2. ст. 165 УК РФ. Мужчина объявлен в розыск.