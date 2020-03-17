https://static.news.ru/photo/f5c7e172-6853-11ea-bc64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новосёлы по программе реновации имеют замечания к каждой пятой квартире. Об этом заявил заместитель руководителя департамента строительства Москвы Александр Ломакин.

Отмечается, что в столице под заселение передано 49 домов по программе реновации. В этих домах расположено около 11 тысяч квартир.

Около 20% из них имеют замечания от новосёлов, — цитирует его «Интерфакс».

Он добавил, что большая их часть незначительна и оперативно устраняется. В качестве примера он привёл не плотно прилегающие к стене розетки или недостаточно крепко прикрученные дверные ручки.

Ранее NEWS.ru писал, что вице-премьер Марат Хуснуллин считает возможным и необходимым распространить московский опыт реновации жилья на всю страну. Будучи заместителем мэра столицы он курировал эту программу.