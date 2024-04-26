Стало известно о задержании журналиста Forbes по делу о фейках про армию Адвокат Бубон: журналиста Мингазова задержали в Хабаровске по делу о фейках

Журналиста Forbes Сергея Мингазова задержали по делу о распространении фейков про армию по мотивам ненависти или вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), сообщил его адвокат Константин Бубон в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Основанием послужил репост публикации в Telegram о событиях в Буче. Журналиста поместили в ИВС в Хабаровске.

Сергей Мингазов задержан и находится в ИВС УВД по г. Хабаровску. Формальная квалификация — п. «д» ч. 2 статья 207.3 УК РФ. <...> Короче, за репост публикации о событиях в Буче в Telegram-канале «Хабаровская Мингазета», — написал адвокат.

Мингазов в последние годы писал для российской редакции Forbes. Он также сотрудничал с «Ведомостями» и агентством ТАСС в Хабаровске.

Следственный комитет ранее потребовал заочного ареста блогера Дмитрия Иванова, также известного как Камикадзе Ди (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по делу о распространении фейков о российской армии. Блогер был объявлен в розыск. В сентябре он стал фигурантом уголовного дела о распространении фейковой информации о Вооруженных силах РФ (ст. 207.3 УК РФ). Причиной послужили опубликованные им ролики о событиях в Мариуполе.

До этого Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в связи с обвинением в распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Он также был объявлен в международный розыск. При этом Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск журналиста, в котором он пытался оспорить решение Минюста. В статусе иноагента Зыгарь находится с 21 октября прошлого года.