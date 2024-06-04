Стало известно о задержании участницы «Битвы экстрасенсов» SHOT: известного мага и участницу «Битвы экстрасенсов» Алену Полынь задержали

Фото: vk.com/alyonapolyn

Алена Полынь

Telegram-канал SHOT сообщил о задержании известного мага и участницы «Битвы экстрасенсов» Алены Полынь. По данным канала, ее подозревают в экстремизме и мошенничестве за оказание псевдорелигиозных услуг.

SHOT сообщает, что сейчас в подмосковном доме 43-летней Елены Суликовой (настоящее имя) проходят обыски.

Ранее участник 24-го сезона «Битвы экстрасенсов» Артем Краснов, называющий себя вампиром, заявил что обманутая мошенниками от его имени москвичка «подарила» деньги злоумышленникам по своей инициативе. По его словам, проблему в данном случае необходимо искать не в том, кто предложил ей снять порчу, а в ней самой. «Вампир» также не исключил, что попытка мошенников вытянуть из москвички деньги и интимные фото способна испортить его репутацию на пороге финала, но подчеркнул, что это следствие популярности проекта.

Алена Полынь называет себя потомственной ведьмой, в 2015 году чаровница создала Империю сильнейших ведьм. На курсах Полынь обучала искусству магии. У ведьмы есть магазин магических товаров в подмосковной Ивантеевке.