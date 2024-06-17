Стало известно о задержании скрывавшегося 12 лет чиновника из Минсельхоза Волк: задержан скрывавшийся 12 лет экс-чиновник Минсельхоза Олег Донских

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Олег Донских

Обвиняемый в крупном мошенничестве бывший начальник департамента административной работы Минсельхоза России Олег Донских задержан сотрудниками ФСБ России в Истринском районе Московской области, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Как отмечается, экс-чиновник находился в розыске 12 лет.

Чиновник, который 12 лет находился в розыске по обвинению в крупном мошенничестве, задержан сотрудниками ФСБ России в Истринском районе Московской области, — сообщила Волк.

По данным следствия, злоумышленник с сообщниками в 2007 и 2008 годах через подконтрольные им юридические лица похитил кредиты, выданные Россельхозбанком. Также они присвоили средства, полученные от «Росагролизинга» для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы. Общий ущерб составил более 2 млрд рублей.

Подельниками Донских были предприниматели из Липецкой области, их задержали в 2017 году, признали виновными и назначили наказание в виде 9 и 11 лет и пяти месяцев лишения свободы. Донских тогда удалось скрыться.

Ранее сообщалось, что в Татарстане задержали членов банды, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Злоумышленники использовали реквизиты 73 подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для конспирации. Возбуждено уголовное дело.