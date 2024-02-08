Карлсон улетел из России Mash: журналист Карлсон покинул Россию

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Американский журналист Такер Карлсон в Москве

Американский журналист Такер Карлсон вылетел из России, сообщает Telegram-канал Mash, показав снимок, сделанный, предположительно, в аэропорту Шереметьево. На нем видно, как журналист стоит в салоне самолета и разговаривает с одним из пассажиров. Предполагается, что Карлсон покинул Россию рейсом Москва — Белград. Сам журналист пока официально не объявлял о вылете из страны.

Источники канала отмечают, что журналист улетел в Сербию в 04:15 по московскому времени. Перед вылетом он находился в ВИП-зале московского аэропорта. Предполагается, что он анонсировал публикацию интервью с президентом России Владимиром Путиным, все еще находясь в аэропорту. Запись интервью будет опубликована на сайте журналиста и в социальной сети Twitter (X) 9 февраля в 02:00.

Карлсон прилетел в Россию в минувшую субботу, 3 февраля. Изначально предполагалось, что он прибыл в страну, чтобы снять интервью с Владимиром Путиным. Долгое время эта информация оставалась на уровне слухов, однако позднее сам Карлсон подтвердил эти сведения. Комментируя свое решение, он заявил, что берет интервью у Путина из-за отсутствия у американцев понимания происходящего. Также он выразил желание побеседовать с президентом Украины Владимиром Зеленским, «чьи предыдущие интервью в американской прессе не журналистика, а пропаганда».