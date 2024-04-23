Стало известно о возможной смерти подозреваемой в убийстве Дугиной Экс-подполковник СБУ Прозоров сообщил о возможной смерти украинки Натальи Вовк

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров заявил NEWS.ru, что подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк была слишком ценным свидетелем и могла многое рассказать, поэтому ее могли ликвидировать. По его словам, если бы российские спецслужбы задержали женщину, то общественности стала бы известна вся «неприглядная правда» о деятельности Украины.

Думаю, велика вероятность того, что мы никогда ее (Вовк. — NEWS.ru) не увидим и не услышим. Она слишком ценный свидетель, может многое рассказать. Даже Запад воспринял убийство Дарьи Дугиной неоднозначно, потому что это не убийство генерала или конструктора военной техники. Это убийство молодой женщины, публициста, журналиста, историка. Это реально теракт, а не военная операция. Поэтому в глазах Запада это, конечно, выглядит не очень комильфо, — объяснил Прозоров.

Бывший подполковник СБУ также добавил, что Вовк могла сообщить все данные о подготовке к убийству Дугиной. По его мнению, она могла бы назвать имена организаторов, ее подельников, а также рассказать об обеспечении взрывчаткой, которую установили в автомобиль журналистки.

И тогда это будет очень неприглядная правда о киевском режиме, о киевских спецслужбах. Поэтому, я думаю, что мы ее уже никогда не увидим живой, — заключил Прозоров.

Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье. Ее автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался в районе поселка Большие Вяземы. Машина загорелась, вылетела с трассы и врезалась в придорожную постройку. По информации ФСБ, исполнительницей покушения на Дугину была гражданка Украины Наталья Вовк. Правоохранители установили, что подготовкой убийства занимались спецслужбы Украины при помощи члена диверсионно-террористической группы Богдана Цыганенко. Оба фигуранта заочно арестованы.