Очевидцы рассказали о третьем возможном убийце женщины в Подмосковье

Местные жители из села Бужаниново сообщили, что видели третьего подозреваемого в убийстве женщины. Он выходил их лесополосы, как раз из того места, где потом обнаружили тело 65-летней женщины. Об этом сообщает Lenta.ru.

Конечно, своими глазами никто не видел, как убивали женщину, зато люди заметили, что из лесополосы, где нашли тело, выходят три человека. С помощью тех же свидетелей нашли и задержали тех двоих, — поделился подробностями мужчина.

Однако так просто задержать двоих мигрантов не получилось, так как вход в общежитие был забаррикадирован и подозреваемых не выдавали их соотечественники. При этом именно эта ситуация сильно возмутила местных жителей, которые ранее терпели выходки представителей стран из ближнего зарубежья.

Работали они нормально, в магазине, в «Экоокнах». Но многие постоянно шатались туда-сюда без дела, ходили пьяными толпами, очень страшно за девушек и детей, — сообщил местный житель.

По его словам, когда местные жители собрались вокруг общежития после убийства женщины, многие хотели устроить самосуд, тогда как остальные пытались сдерживать друг друга, чтобы не сорваться.

Поэтому сейчас следует прекратить беспредел со стороны мигрантов, которые творят что хотят и защищают убийц, — заключил мужчина.

Ранее прокуратура Московской области взяла на контроль расследование об изнасиловании и убийстве пенсионерки в подмосковном Бужаниново. Её тело обнаружили в лесополосе, подозреваемых задержали. Местные жители обвиняют во всём мигрантов и вышли на пикет к общежитию, где те живут.