Стало известно о трагичной судьбе попавшей в больницу Таиланда россиянки Попавшая в больницу Таиланда уроженка Владивостока выпала из окна

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Уроженку Владивостока Оксану Савон, попавшую в одну из больниц Таиланда в неадекватном состоянии и потерявшую память, нашли мертвой рядом с многоквартирным домом, сообщает «КП – Дальний Восток» со ссылкой на местную полицию. Она выпала из окна шестого этажа. Предполагается, что россиянка могла поссориться с мужем.

Оксана выпала из окна шестого этажа. Комнату, в которой они жили с мужем уже осматривают, — говорится в сообщении.

Полиция Таиланда оцепила место происшествия. Тело 44-летней россиянки будет отправлено на вскрытие. Это необходимо, чтобы подтвердить или опровергнуть факт употребления наркотиков женщиной. При этом уроженка Владивостока была выписана из больницы. Ей запретили принимать вещества, из-за которых она, как предполагается, попала на лечение.

Ранее СМИ сообщали, что Оксана попала в больницу Таиланда после того, как она употребила разрешенные в стране наркотические вещества, которые запрещены в России. Предполагается, что женщина съела десерт с наркотиками. Она провела в госпитале Бангламунг в Паттайе четыре дня. По словам врачей, россиянка проявляла агрессию и не могла говорить, у нее были истерики.