Стало известно о связи напавшего на «Крокус» с экстремистами из Турции Sputnik: напавший на «Крокус» Шамсиддин связан с экстремистами из Турции

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Фаридуни Шамсидин

Один из террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», Фаридун Шамсиддин был связан с таджикскими экстремистами, которые живут в Турции, сообщает «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на свои источники. По словам собеседника, именно после поездки в Стамбул, мужчина начал «проявлять признаки экстремиста».

В начале этого года он отправился в Стамбул. Поездка в Турцию вызвала много вопросов у его друзей. Тогда же он стал проявлять признаки экстремизма в разговорах с родными и друзьями, но говорил, что был там с компанией и хотел бы там работать, — рассказал источник.

Также собеседник добавил, что 40 человек, подозреваемых в связи с ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), были задержаны в Турции именно после того, как Шамсиддин дал показания на допросах. Кроме того инсайдер добавил, что преступник мог получить подготовку во время поездки от наставников, воевавших в Афганистане и Сирии.

Ранее стало известно, что двое обвиняемых в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» во время поездки в Турцию жили в самом центре Стамбула. Они сняли номер в районах Фатих или Шишли. Один из фигурантов дела Фаридун Шамсиддин прибыл в республику 20 февраля, а покинул страну более чем через неделю. Второй подозреваемый Рачабализода Саидакрами Муродали жил в том же отеле с 5 января. Он покинул номер 21 февраля, а 2 марта вылетел в Москву вместе с Шамсиддином.