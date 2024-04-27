Стало известно о судьбе пилота, посадившего борт на поле под Новосибирском Baza: посадивший самолет на поле под Новосибирском пилот работает грузчиком

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области/РИА Новости

Командир Сергей Белов (слева) и второй пилот Эдуард Семенов

Пилот Эдуард Семенов, посадивший самолет «Уральских авиалиний» на поле под Новосибирском в сентябре 2023 года, вынужден работать грузчиком и таксистом, чтобы содержать семью, сообщает Baza. Тогда на борту Airbus A320 находился 161 пассажир и шесть членов экипажа, в результате экстренной посадки никто не пострадал.

Эксперты, которые проводили расследование по факту аварии, пришли к выводу, что причиной стали ошибки в действиях пилотов. Экипаж обвинили в плохой подготовке, командира уволили, а второго пилота отправили в неоплачиваемый отпуск. Как выяснила Baza, с тех пор Семенов находится в подвешенном состоянии.

Супруга Семенова рассказала Baza, что у семьи закончились все накопления. Теперь мужчина берется за любую работу, чтобы содержать жену и четверых детей. В частности, он вынужден работать таксистом и грузчиком, а также чинить машины.

«Уральские авиалинии» настаивали на том, чтобы Семенов уволился, но он отказался. По данным канала, однажды ему предложили работать менеджером в офисе за 30 тысяч рублей в месяц.

Менять авиакомпанию Семенов также не хочет. Дело в том, что в случае перевода ему из своего кармана нужно будет оплачивать прохождение тренажера полетов — речь идет о сумме в 200 тысяч рублей. Как сообщает канал, в «Уральских авиалиниях» пилоту намекают, что после аварии он не сможет пройти проверку в Москве.

Ранее жена пилота компании «Уральские авиалинии» Эдуарда Семенова, который посадил самолет на пшеничное поле под Новосибирском, обратилась к президенту России Владимиру Путину после того, как ее супруг получил предложение уволиться. Женщина попросила главу государства не наказывать ее мужа.