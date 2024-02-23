Стало известно о степени готовности комедии с Ивлеевой к выходу в прокат Комедия «Мальвина» с Ивлеевой в главной роли находится в постпродакшене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фантастическая комедия «Мальвина», в которой главную роль исполнит блогер Анастасия Ивлеева, находится на стадии постпродакшена, сообщил ТАСС близкий к производству картины источник. Дата выхода фильма в прокат будет объявлена позже.

На данный момент ведется работа над графикой и финальным монтажом кинокартины о детских травмах и воображаемых друзьях. Кроме Ивлеевой, в фильме снимутся такие актеры, как Марина Васильева, Никита Ефремов и Сауле Юсупова. Режиссером выступит Дарья Чаруша, известная по работе над комедией «Марафон желаний».

Ранее Telegram-канал «Светские хроники» сообщил, что «Мальвина» может не появиться в прокате. По информации источников, причиной этого может быть скандальная «голая» вечеринка, которую организовала Ивлеева в столичном клубе «Мутабор» в конце декабря. В случае отмены релиза пострадает не только блогер, но и другие люди, работавшие над фильмом.

До этого сама телеведущая рассказала об окончании съемок комедии. Она подчеркнула, что получила огромное удовольствие от работы над проектом. Ивлеева сыграла в картине роль воображаемой подруги 30-летней девушки, которая помогает ей «вспомнить о своей мечте». Свою героиню блогер назвала уникальной девушкой с «хулиганским характером».