Первый опытный образец беспилотного бронеавтомобиля «Зубило» планируется передать на испытания ВС России весной 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Он напомнил, что данную машину презентовали на военно-техническом форуме «Армия-2023».
Беспилотная платформа «Зубило» после окончания оружейного салона в Кубинке вернулась на предприятие, где сейчас проходит ее доработка. Прежде всего речь идет об электронной начинке, позволяющей машине действовать в автономном режиме. К концу года ее доработку должны завершить, после чего, ориентировочно, весной 2024 года «Зубило» передадут на испытания в ВС РФ, — отметил собеседник агентства.
Платформа «Зубило» на серийном шасси «Камаза», разработанная АО «Ремдизель» из Набережных Челнов, создается, чтобы поддерживать штурмовые группы, подвозить боеприпасы, транспортировать грузы и раненых. Кроме того, ее будут использовать для подзарядки радиостанций и квадрокоптеров.
Ранее сообщалось, что ЦКБ «Рубин» разработало проект нового подводного ракетного крейсера стратегического назначения, который может прийти на смену АПЛ класса «Борей» в российских ВМС. По словам заместителя гендиректора ЦКБ «Рубин» Андрея Баранова, бюро предложило ВМС РФ проект атомной подлодки, которая будет совмещать в себе функционал стратегического подводного ракетоносца и многоцелевой субмарины.