Стало известно о сроках начала испытаний беспилотного броневика «Зубило» РИА Новости: испытания беспилотного броневика «Зубило» начнутся весной 2024 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотный бронеавтомобиль «Зубило»

Первый опытный образец беспилотного бронеавтомобиля «Зубило» планируется передать на испытания ВС России весной 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Он напомнил, что данную машину презентовали на военно-техническом форуме «Армия-2023».

Беспилотная платформа «Зубило» после окончания оружейного салона в Кубинке вернулась на предприятие, где сейчас проходит ее доработка. Прежде всего речь идет об электронной начинке, позволяющей машине действовать в автономном режиме. К концу года ее доработку должны завершить, после чего, ориентировочно, весной 2024 года «Зубило» передадут на испытания в ВС РФ, — отметил собеседник агентства.

Платформа «Зубило» на серийном шасси «Камаза», разработанная АО «Ремдизель» из Набережных Челнов, создается, чтобы поддерживать штурмовые группы, подвозить боеприпасы, транспортировать грузы и раненых. Кроме того, ее будут использовать для подзарядки радиостанций и квадрокоптеров.

Ранее сообщалось, что ЦКБ «Рубин» разработало проект нового подводного ракетного крейсера стратегического назначения, который может прийти на смену АПЛ класса «Борей» в российских ВМС. По словам заместителя гендиректора ЦКБ «Рубин» Андрея Баранова, бюро предложило ВМС РФ проект атомной подлодки, которая будет совмещать в себе функционал стратегического подводного ракетоносца и многоцелевой субмарины.