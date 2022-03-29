Стало известно о способности кофе минимизировать риск инфаркта

Кофеин способствует предотвращению попадания кальция в артерии, тем самым минимизируя риски инфаркта, выяснили исследователи из Южной Кореи. В научной работе принимали участие 25 тысяч мужчин и женщин, у которых не было обнаружено сердечной патологии, пишет Live 24.

Учёные хотели выяснить, сколько чашек кофе в день пьет каждый респондент. Оказалось, что у испытуемых, пьющих от трёх до пяти чашек кофейного напитка, в артериях на 40% меньше кальция. У тех, кто пьёт максимум одну чашку в день, этот показатель снижается всего на 23%, — сообщает издание.

С возрастом кальций плохо фильтруется организмом, а накопление этого микроэлемента в сосудах вредит организму. Стенки различных аорт и других сосудов сердечной системы покрываются «бляшками» из кальция, из-за этого ухудшается ток крови и повышается риск закупоривания сосудов.

Ранее стало известно, что ежедневное употребление трёх чашек кофе в день может снизить риск преждевременной смерти. К такому выводу пришли учёные из Великобритании, которые наблюдали за добровольцами в течение 11 лет. При этом положительно влиял на здоровье свежемолотый кофе, а не растворимый.