Стало известно о списке врагов ГУР из запланированных к ликвидации россиян Экс-сотрудник СБУ Прозоров: в ГУР есть каталог фигурантов для ликвидации в РФ

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Буданов

Главное управление разведки Минобороны Украины собирает каталог, в который входят не только объекты военной инфраструктуры, но и конкретные лица, рассказал NEWS.ru экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. По его словам, украинские спецслужбы собирают всю возможную информацию о них, а решения о ликвидации принимаются по «совпадению возможностей и желаний».

В ГУР существовал каталог объектов заинтересованности спецслужб, в который вносились основные объекты военной инфраструктуры, жизнедеятельности и основные фигуранты. То есть руководители республик Донбасса, руководители структурных подразделений, руководители больниц, учебных заведений. О них собиралась вся возможная информация: уязвимые точки, места подходов, распорядок дня, привычки и так далее, — заявил Прозоров.

Говоря о диверсиях украинской стороны, он предположил, что основной акцент делается на значимых персонах, ликвидация которых вызовет медийный резонанс. В то же время учитывается доступность той или иной цели.

То есть здесь совпадение возможностей и желаний. Плюс информационная накачка. Смотрите, как они пиарят собственные преступления в своих СМИ: мол, «у нас длинные руки, у оккупантов горит земля под ногами, каждый будет уничтожен», — отметил Прозоров.

Экс-подполковник СБУ пояснил, что такая повестка оказывает влияние на людей. Если диверсия направлена на подрыв экономической и военной мощи противника, то теракт нацелен посеять страх и ужас, пояснил он. В связи с этим, подчеркнул Прозоров, действия украинской стороны иначе как терроризмом назвать нельзя.

Ранее Следственный комитет России ходатайствовал об аресте второго фигуранта дела о подрыве автомобиля Прозорова в Москве. В правоохранительных органах рассказали, что мужчина доставил взрывчатку исполнителю преступления.