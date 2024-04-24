Стало известно о состоянии взятого в плен в Иране российского моряка Посольство РФ: взятый в плен в Иране российский моряк здоров

Фото: Tasnim News Agancy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский моряк Тимофей Колчанов, который находился на задержанном Ираном судне MSC Aries, здоров и регулярно общается с родными по телефону, сообщает пресс-служба посольства РФ в Тегеране. Отмечается, что Колчанов сможет покинуть судно по разрешению его капитана, скорее всего, это произойдет при смене экипажа, которая в настоящее время готовится. В посольстве добавили, что иранская сторона подтвердила, что не имеет претензий к экипажу, включая российского гражданина.

Сегодня дипломаты посольства России в Иране посетили задержанное иранскими военными судно MSC Aries, где встретились с членом экипажа Т. С. Колчановым. Российский моряк здоров, условия его пребывания удовлетворительные, он обеспечен всем необходимым, в том числе имеет возможность регулярно общаться с родными по телефону, — говорится в сообщении.

13 апреля госагентство IRNA заявило, что Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), являющегося элитным иранским военным формированием, захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. Речь идет о контейнеровозе, который, по данным иранского агентства, связан с Израилем.

Согласно информации IRNA, судно принадлежит лондонской компании Zodiac Maritime, которая, в свою очередь, является частью Zodiac Group израильского бизнесмена по имени Эяль Офер. 13 апреля контейнеровоз пересекал территориальные воды Ирана.