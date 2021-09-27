Стало известно о состоянии Путина на самоизоляции

Президент Владимир Путин, который находится на самоизоляции из-за случаев заражения коронавирусом в окружении, чувствует себя нормально. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

Журналисты спросили у представителя Кремля, не простыл ли глава государства в осенний сезон.

Нет, всё нормально, — ответил Песков.

14 сентября Путин сообщил, что должен перейти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса, выявленных у людей из его окружения. Позже он отметил, что COVID-19 заразились десятки людей в его ближайшем окружении. Личности заболевших глава государства раскрывать не стал, однако призвал «не забывать вовремя ревакцинироваться».

Во время пандемии коронавируса президент Владимир Путин долгое время работал из своей резиденции в Ново-Огарёво. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказывал, что глава государства иногда приезжал в Кремль, но «не так часто, как хотелось бы ему», так как «технологические решения дают ему полный эффект присутствия в тех местах, где ему нужно». В связи с этим в Интернете возникли шутки о бункере, где якобы находился президент. Эту информацию Песков опроверг. Он заявил, что ни один руководитель страны, тем более такой активный, как Путин, «не может сидеть ни в каком бункере».