Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в кафе Санкт-Петербурга Минздрав: шесть человек, пострадавших при взрыве в кафе Петербурга, находятся в тяжелом состоянии

В Минздраве сообщили, что в стационары Санкт-Петербурга доставлены 24 пострадавших при взрыве в кафе на Университетской набережной, передает РИА Новости.

Шесть человек находятся в тяжелом состоянии, а 18 — в состоянии средней и легкой степени тяжести. По данным Telegram-канала 78|Новости, среди пострадавших 14-летняя девочка.

Взрыв произошел вечером 2 апреля во время творческого вечера военного корреспондента Владлена Татарского. Сам писатель скончался. По одной из версий, источником взрыва стала статуэтка, которую Татарскому передала поклонница до начала мероприятия. Причастность девушки к преступлению пока не установлена. Взрыв статуэтки остается лишь одной из версий произошедшего. Сама девушка находится в одной из больниц.

Ранее Главное управление уголовного розыска МВД России присоединилось к расследованию инцидента. Сотрудники ведомства отправились в Санкт-Петербург, где должны будут помочь сотрудникам ГУ МВД России по городу и области установить и задержать причастных к организации взрыва в кафе.