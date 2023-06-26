Стало известно о состоянии пострадавшего в ДТП с дочерью Пореченкова «112»: пострадавшего в ДТП с дочерью Пореченкова выведут из комы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У пострадавшего в ДТП с дочерью актера Михаила Пореченкова 18-летнего Александра Петровского прослеживается положительная динамика, сообщает Telegram-канал «112». По информации канала, он все еще находится в коме, однако вскоре будет из нее выведен.

По данным канала, Александр в результате аварии в деревне Толстопальцево получил переломы ключицы, предплечья и бедра, а также серьезную травму головы.

О том, что дочь актера Михаила Пореченкова Мария попала в ДТП в Новой Москве, стало известно 6 июня. По данным «112», будучи за рулем Mercedes, она столкнулась с водителем скутера. Молодой человек находился без сознания, девушка в результате аварии не пострадала. Сама Пореченкова эту информацию не комментировала.

В марте в Улан-Удэ подросток угнал машину, устроил тройное ДТП и сбил ребенка. По данным МВД, несовершеннолетний рано утром угнал у родственницы машину и отправился кататься по городу. 16-летний молодой человек в итоге не справился с управлением, врезался в три автомобиля и сбил ребенка, находившегося на автобусной остановке.

В феврале в Каменске-Уральском Свердловской области 17-летний пьяный подросток угнал «Ладу», чтобы впечатлить 19-летнюю девушку, выехал с ней на встречную полосу и попал под «Газель». Их обоих госпитализировали с различными травмами и переломами.