Стало известно о состоянии Рогозина после ранения Рогозин сообщил, что ему предстоит операция после ранения в Донецке

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Дмитрий Рогозин

Врачи считают неизвлекаемым осколок мины, застрявший в позвоночнике бывшего гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, сообщил ТАСС его помощник. Он добавил, что пострадавший отказывается от эвакуации, пока не стабилизируется состояние остальных раненных при обстреле гостиницы «Шеш-Беш» в Донецке. Сам Рогозин оценил свое состояние как удовлетворительное и подчеркнул, что ему предстоит операция.

Врачи ДНР оказывают необходимую помощь Дмитрию Рогозину и попавшим вместе с ним под обстрел в Донецке специалистам группы военных советников. Свое состояние Дмитрий Рогозин оценивает как удовлетворительное, — отметил помощник.

Он добавил, что застрявший в позвоночнике осколок мины врачи решили не извлекать.

Сам Рогозин написал в Telegram, что во время обстрела находился в гостинице. Он предположил, что его местоположение мог кто-то слить, в результате чего здание обстреляли.

В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за восемь лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 мм. Следствие определит, откуда и кто, — написал Рогозин.

Он рассказал, что ему предстоит операция после ранения.

По данным Telegram-канала Baza, под обстрел в Донецке попал и бывший топ-менеджер Роскосмоса Артем Мельников. По информации канала, он также праздновал день рождения бывшего главы компании в ресторане «Шеш-Беш».

Ранее сообщалось, что при обстреле Донецка ранение также получил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. Глава кабмина республики не поехал в больницу после оказания первой помощи. Хоценко ранили в левую часть спины. Пострадали еще шесть человек, среди которых оказались сотрудники ресторана «Шеш-Беш».