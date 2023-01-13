Стало известно о состоянии олимпийского чемпиона Костомарова ТАСС: состояние Костомарова остается без изменений

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Роман Костомаров

Состояние госпитализированного олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова остается без изменений, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Спортсмен попал в реанимацию с пневмонией.

Улучшений пока нет, — сказал собеседник агентства.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. По данным СМИ, фигурист попал в больницу с пневмонией, тест на COVID-19 оказался отрицательным. Врачи оценивали состояние спортсмена как стабильное, однако позже ТАСС сообщил, что фигурист попал в реанимацию, врачи не дают прогнозов по течению болезни.

По информации Тelegram-канала Mash, Костомаров подключен к ИВЛ и к аппарату для насыщения крови кислородом. СМИ сообщает, что показатели газообмена в крови у олимпийского чемпиона очень плохие. Костомаров, как подчеркивает канал, выходил на лед даже с температурой выше 38 градусов.

Mash также сообщил, что фигурист болел на протяжении недели перед тем, как попасть в больницу, однако предпочитал вместо приема лекарств лечиться окунанием в прорубь.