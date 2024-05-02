Стало известно о состоянии люберецкой школьницы после нападения мужчины Люберецкая школьница получила ушибы и ссадины после нападения прохожего

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люберецкая школьница в результате нападения прохожего получила ушибы и ссадины, рассказала NEWS.ru мать одной из одноклассниц пострадавшей. По ее словам, также девочка сильно ударилась головой, сейчас ее обследуют врачи.

Эта девочка — одноклассница моей дочери. Мужчина напал на нее, когда они возвращались из школы. Ребенок сказал, что она так ударилась, когда упала, что пошла кровь. Ее мама написала, что у ребенка синяк на носу и ушиб под глазом. Может, еще головой ударилась, это в травмпункте скажут. Очень страшно отпускать детей одних после подобных историй. Насколько я знаю, его еще не поймали. Да и подобных личностей — в каждом дворе. Недавно на моего мужа также какой-то неадекват попытался напасть, — рассказала женщина.

Ранее появилась информация, что в Люберцах пьяный мужчина беспричинно избил девятилетнюю девочку, возвращавшуюся из школы с одноклассниками. Мужчина шел навстречу детям, ругался матом и бил припаркованные автомобили.

Когда он подошел к детям, то с силой ударил девочку рукой по голове и носу. От удара ребенок упал на землю. Прохожие помогли девочке и нашли ее маму. Ребенка доставили в травмпункт. Мать пострадавшей планирует написать заявление в полицию после медосмотра.

До этого ударившему ребенка мужчине из Курчатова утяжелили статью. Гражданин, будучи пьяным, ударил малолетнего мальчика, который оказался у него на пути, приняв за манекен. Раньше ему вменяли статью о побоях из хулиганских побуждений, а теперь инкриминируют покушение на убийство. Сам он в суде заверял, что не понимает, зачем ударил мальчика. Также он утверждал, что в принципе не склонен к тому, чтобы обижать людей.