Врачи дали важный совет Куклачеву Представитель Куклачева: артиста планируют перевести из реанимации к 22 апреля

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Юрий Куклачев

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев находится в стабильном состоянии, врачи планируют его перевод из реанимации к концу недели или 22 апреля, рассказала РИА Новости представитель артиста Ольга Кардокене. По ее словам, Куклачеву предписан «строгий покой».

Состояние Юрия Дмитриевича стабильно. Он реабилитируется, все хорошо. Сейчас очень строгий покой, тщательно следят, чтобы Юрий Дмитриевич его соблюдал, не начал работать и планировать, — заявила собеседница агентства.

Куклачева госпитализировали 12 апреля из концертного зала «Вегас Сити Холла», где проходил его бенефис, посвященный юбилею. Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный заявил, что врачи диагностировали у дрессировщика обширный инфаркт. Для стабилизации состояния Куклачева ему провели трехчасовую операцию.

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что Куклачев может провести в больнице до полугода после обширного инфаркта. Он не исключил, что недуг повлияет на возможность дрессировщика участвовать в постановках. По словам врача, Куклачева также может ждать длительное восстановление с постепенным повышением физической активности.