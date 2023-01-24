Стало известно об изменениях в состоянии Костомарова Источник: попавший в реанимацию фигурист Костомаров постепенно пришел в себя

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Роман Костомаров

Попавший в реанимацию победитель Олимпийских игр по фигурному катанию Роман Костомаров постепенно приходит в себя, рассказал телеканалу «Матч ТВ» информированный источник. По его словам, у спортсмена все еще держится температура.

Ночь прошла спокойно, без изменений. Роман постепенно начинает приходить в сознание, но все еще держится температура, — подчеркнул источник.

Костомаров был госпитализирован в клиническую больницу в Коммунарке 10 января. По данным СМИ, фигурист попал в больницу с пневмонией, тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Врачи оценивали состояние фигуриста как крайне тяжелое. Прогрессирующая пневмония привела к тому, что у спортсмена начались проблемы с сердцем.

23 января мать фигуриста сообщила, что Костомаров до сих пор находится в реанимации.

В свою очередь телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал, что молится за госпитализированного фигуриста, а также следит за новостями о состоянии его здоровья. Он назвал спортсмена «хорошим и порядочным» парнем и выразил надежду, что когда-нибудь они еще увидятся. Журналист уверен, что Костомаров справится с недугом и выздоровеет.