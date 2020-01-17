Кинорежиссёр Сергей Соловьёв всё ещё находится в больнице, но чувствует себя хорошо.
Источник из окружения госпитализированного режиссёра
Как сообщал NEWS.ru, режиссёра госпитализировали и поместили в реанимацию 14 января. Близкий к Соловьёву источник заявлял, что опасности для жизни пациента нет, а в реанимацию его поместили «в силу возраста».
Сергей Соловьёв на протяжении более 30 лет является преподавателем ВГИКа. Известен как создатель фильмов «Сто дней после детства», «Асса», «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви». Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
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