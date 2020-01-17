https://static.news.ru/photo/73e95744-3937-11ea-92de-fa163e074e61_660.jpg Сергей Соловьёв Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Кинорежиссёр Сергей Соловьёв всё ещё находится в больнице, но чувствует себя хорошо.

Источник из окружения госпитализированного режиссёра рассказал об этом РИА Новости. Собеседник агентства заверил, что с Соловьёвым «всё в порядке» и отметил, что «у него хорошие врачи».

Как сообщал NEWS.ru, режиссёра госпитализировали и поместили в реанимацию 14 января. Близкий к Соловьёву источник заявлял, что опасности для жизни пациента нет, а в реанимацию его поместили «в силу возраста».

Сергей Соловьёв на протяжении более 30 лет является преподавателем ВГИКа. Известен как создатель фильмов «Сто дней после детства», «Асса», «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви». Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.