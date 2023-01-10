Стало известно о состоянии госпитализированного Ивана Краско Директор Краско сообщил, что состояние актера оценивается как стабильное

Народный артист России Иван Краско, госпитализированный с подозрением на инсульт в одну из больниц Санкт-Петербурга, переведен в общую палату, сообщил NEWS.ru концертный директор артиста Вячеслав Смородинов. Он уточнил, что состояние актера оценивается как стабильное, его жизни ничего не угрожает.

Госпитализировали 6 января, было подозрение на инсульт. Он находился в реанимации, но уже два дня находится в общей палате. Состояние стабильное, ему дают необходимые препараты. В общем, помогают, молодцы медребята. Можно сказать, что все хорошо. Жизни ничего не угрожает, — сказал Смородинов.

Краско подтвердил, что идет на поправку.

Капельницы мне делают одну за другой. Но, ребята, мне же уже 92 года, поэтому такое со мной теперь часто случается. Год начинать с больницы, конечно, не очень хорошо, но надежды у меня самые радужные, как обычно, — сказал артист.

Актер планирует выйти на сцену в день снятия блокады Ленинграда, 27 января.

В начале декабря артист был в плановом порядке госпитализирован в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге для профилактики. Позже Краско обвинили в том, что он выписался из клиники в Петербурге, не оплатив пребывание в ВИП-палате на сумму около 10 тысяч рублей.

Его директор отверг обвинения, заявив, что Краско палату выделили бесплатно, к тому же «он же не убежал, как мошенник».