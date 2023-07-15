Стало известно о состоянии госпитализированного Дроздова Композитор Дунаев: Николай Дроздов идет на поправку после госпитализации с отравлением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Дроздов

Друг телеведущего Николая Дроздова композитор Дмитрий Дунаев рассказал в комментарии 78.ru, что тот идет на поправку после того, как был госпитализирован с отравлением. Сейчас у него уже прошли боли в животе.

Чувствует себя прекрасно. Мы вчера последний раз разговаривали где-то в 11 часов вечера по телефону. Боли в животе у него прошли. Все процедуры провели. Если вы помните, у него просто было отравление. Сейчас он чувствует себя хорошо, лежит в палате, отдыхает, — рассказывает Дунаев.

По словам Дунаева, Дроздов еще несколько дней пробудет в стационаре. Врачи попросили его остаться, чтобы проконтролировать ситуацию.

Ранее сосед телеведущего художник Константин Мирошник заявлял, что лечение Дроздова связано с глазами. Дунаев это заявление опроверг. При этом он пояснял, что состояние Дроздова изначально не было критичным.

Ранее у Дроздова были проблемы с дыханием, после того как в январе мужчина неудачно упал на улице, возвращаясь домой после работы в МГУ. Тогда Дроздов попал в реанимацию с переломом нескольких ребер. Одно из них пробило легкое, из-за чего Дроздов был вынужден ходить с катетером. Дочь телеведущего Елена уточняла, что из-за повреждения в плевральную область попали жидкость и воздух. Это усугубило ситуацию.