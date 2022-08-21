Стало известно о состоянии философа Дугина после гибели дочери Политолог Марков: философ Дугин попал в больницу после смерти дочери

Общественный деятель, философ Александр Дугин находится в больнице после гибели своей дочери Дарьи Дугиной в Подмосковье, написал в своем Telegram-аккаунте политолог Сергей Марков. Он выразил соболезнования отцу погибшей.

Он сейчас в больнице. Наши огромные соболезнования, — написал Марков.

Дугина погибла накануне вечером в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы, когда ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser. На полном ходу движения машины сработало взрывное устройство, затем произошло возгорание. Автомобиль моментально охватило пламя, он вылетел с трассы и врезался в придорожную постройку. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.

В СМИ называют произошедшее покушением. Согласно одной из версии, взрыв автомобиля — это попытка убить не саму журналистку, а ее отца, философа Александра Дугина, считающегося идеологом русского мира. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин указал на виновников смерти политолога. Он обвинил украинское руководство и назвал ответственных за гибель Дугиной террористами. Он выразил семье погибшей свои соболезнования и назвал журналистку «настоящей русской девушкой».