Стало известно о состоянии чемпиона Костомарова У олимпийского чемпион Костомарова сохраняется сепсис в легких

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров продолжает испытывать серьезные проблемы со здоровьем, сообщает ТАСС. По словам источника агентства, положительные тенденции в состоянии Костомарова есть, но к этому нужно относиться крайне осторожно.

У Романа сохраняются сепсис в легких и другие серьезные проблемы. Все надеются, что организм продолжит бороться, — сказал собеседник агентства.

Костомаров был госпитализирован в клиническую больницу в Коммунарке 10 января. По данным СМИ, фигурист попал в больницу с пневмонией, тест на COVID-19 показал отрицательные результаты. Врачи оценивали состояние фигуриста как крайне тяжелое. Прогрессирующая пневмония привела к тому, что у спортсмена начались проблемы с сердцем. Кроме того, у него диагностировали мерцательную аритмию. Сообщалось, что с момента перевода Костомарова в Коммунарку он не приходил в сознание. Врачи отметили, что у фигуриста очень большие очаги поражения легких. Помимо этого, медики борются с прогрессирующим сепсисом.

Костомаров болел неделю до госпитализации, однако за медицинской помощью не обращался. По некоторым данным, приему лекарств он предпочел купание в проруби. Кроме того, он продолжал выступления на льду даже с температурой выше 38 градусов.