Стало известно о состоянии бойца поп-ММА Венома после падения с 10-го этажа SHOT: упавший с 10-го этажа боец ММА Зайналов перенес четыре операции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бойцу поп-ММА Веному, настоящее имя которого — Магомед Зайналов, сделали четыре операции после того, как он упал с 10-го этажа при попытке спасти своего кота, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, у 24-летнего спортсмена практически полностью оторвало левую пятку, диагностированы переломы обеих ног и таза.

Как сообщает SHOT, врачи борются за то, чтобы сохранить Зайналову возможность ходить, ему предстоит еще несколько хирургических вмешательств. По данным канала, специалисты пока не уверены, сможет ли Зайналов вернуться к спорту. Мужчине, который до сих пор находится в реанимации, необходима долгая реабилитация.

Супруга спортсмена рассказывала, что инцидент произошел вечером 23 января. Их кот был напуган и выскочил на балкон, оказавшись на водостоке. Веном потянулся за ним, но сорвался и упал. Лига «Хардкор», за которую выступает Зайналов, пообещала взять на себя вопрос с финансами на операцию и лечение.

Ранее в Москве мужчина выпал с седьмого этажа, когда в ночное время вешал постиранное белье на балконе одного из домов на Открытом шоссе. В какой-то момент он споткнулся, потерял равновесие на скользком покрытии и рухнул вниз. Снег смягчил падение, и мужчине удалось выжить. Пострадавшего экстренно госпитализировали в городскую клиническую больницу имени Иноземцева с тяжелыми травмами.