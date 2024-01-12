Стало известно о сокращении неравенства между богатыми и бедными в России Росстат: доходы богатых семей в РФ в 9,1 раза превышают зарплаты в бедных

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неравенство между богатыми и бедными семьями в России сократилось, следует из итогов «Выборочного наблюдения доходов населения и участи в социальных программах», опубликованного на сайте Росстата. По данным ведомства, в 2022 году доходы наиболее обеспеченных россиян превышали выплаты жителей с самыми низкими доходами в 9,1 раза. При этом в 2021 году этот показатель составлял 10,3 раза.

Согласно статистике, богатые семьи в РФ зарабатывают в среднем 101,2 тысячи рублей в месяц. В то же время доходы бедных граждан достигают 11,1 тысячи рублей. При этом до 40% этой суммы составляют социальные выплаты.

Наиболее обеспеченные семьи составляют 10% населения, следует из документа. На них приходится 26,7% всего объема денежных доходов. Сокращение неравенства в стране наблюдается и по другим показателям, что делает РФ одной из немногих стран с соответствующим процессом.

Росстат отмечает, что беднейшие и богатейшие домохозяйства — это условные словоупотребления. У ведомства нет исследований, которые отражали бы распределение активов среди граждан.

Ранее Росстат опубликовал прогноз, согласно которому население России либо сократится на 15,4 млн человек, либо вырастет на 4,5 млн граждан. Увеличение населения позволит достичь приток мигрантов и замедление естественной убыли.