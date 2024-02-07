Стало известно о сокамерницах «королевы марафонов» в СИЗО РИА Новости: сокамерницами Блиновской в СИЗО являются кандидат и доктор наук

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Блиновская

Сокамерницами обвиняемой по статье об уклонении от уплаты налогов и об отмывании денег Елены Блиновской являются кандидат и доктор наук, передает РИА Новости со ссылкой на источник. «Королева марафонов» вместе с двумя другими женщинами содержится в четырехместной камере. Все они отбывают наказание впервые, уточнил источник.

Елена Блиновская содержится в обычной четырехместной камере, у нее две соседки — доктор наук и кандидат наук, — говорится в сообщении.

Источник также рассказал, что зачастую соседей подбирают таким образом, чтобы у сокамерников не возникало конфликтов. В настоящий момент блогер находится в женском следственном изоляторе № 6 в районе Печатники.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что состояние «королевы марафонов» сильно ухудшилось после того, как ее поместили в СИЗО. По сведениям канала, блогер впала в депрессию и похудела на несколько килограммов. Канал отмечал, что она не общается с сокамерницами и плохо ест.

Предприниматель Андрей Ковалев ранее предположил, что Блиновская, долг перед ФНС которой составляет около 1,5 млрд рублей, надеялась на помощь высокопоставленных покровителей. По его мнению, надежда на их поддержку могла сыграть роль в том, что Блиновская нарушила правила домашнего ареста, после чего суд отправил ее в СИЗО.