Стало известно о смерти вице-президента «Лукойла» Вице-президент «Лукойла» Виталий Робертус умер на 54-м году жизни

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Виталий Робертус

Вице-президент «Лукойла» Виталий Робертус скоропостижно умер на 54-м году жизни, сообщила пресс-служба компании на своем сайте. Там отметили, что вся трудовая биография Робертуса связана исключительно работой в «Лукойл».

С глубоким прискорбием сообщаем, что на 54-м году жизни скоропостижно скончался вице-президент компании Робертус Виталий Владимирович, — говорится в сообщении.

Робертус начал работать в крупнейшей российской нефтяной компании сразу после окончания института. Он пришел в «Лукойл» в качестве экономиста. За 30 лет работы он проявил себя как высококлассный специалист, а также снискал уважение коллег не только в компании, но и отрасли в целом.

За успехи в развитии отечественного топливно-энергетического комплекса отмечен государственными и ведомственными наградами, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что сын экс-президента Франции генерала Шарля де Голля адмирал Филипп де Голль скончался в Париже в возрасте 102 лет. Его сын Ив де Голль сообщил, что отец умер в ночь на 13 марта.

Филипп был старшим из трех сыновей Шарля де Голля. Он родился 28 декабря 1921 года, после окончания военно-морского училища в 1940-м поступил на службу в Военно-морские силы Франции. Участвовал в нескольких кампаниях в звании прапорщика, в 1948-м получил звание лейтенанта, затем, в 1956-м, стал капитан-лейтенантом. В 1980 году получил звание генерала и спустя два года завершил военную карьеру