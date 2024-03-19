Стало известно о смерти собаки, в которую выпустили 20 дробин «Mash на Мойке»: в Ленобласти умерла собака, которую расстреляли из дробовика

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Ветеринары не смогли спасти собаку Марту, которую из дробовика расстрелял житель деревни Малое Карлино в Ленинградской области, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, волонтеры намерены сделать все возможное, чтобы агрессора наказали.

Как пишут авторы, специалисты планировали отправить животное к неврологам в Пушкин, но не успели. Отмечается, что волонтеры уже написали заявление в правоохранительные органы.

О происшествие стало известно 19 марта. Тяжелораненую собаку обнаружили местные жители и немедленно начали оказывать ей медицинскую помощь. В ветеринарной клинике врачи выяснили, что у животного повреждены задние лапы и спинной мозг. При рентгеновском исследовании в голове и позвоночнике собаки нашли дробины.

Жители деревни полагают, что виновен сосед, который негодовал из-за громкого лая собак и угрожал, что начнет стрелять. У мужчины есть ружье, но соседи сомневаются относительно разрешения на хранение оружия.

Ранее в Сети появились кадры, на которых в Алтайском крае двое подростков издеваются над котятами. В какой-то момент один из них подносит к голове животного пистолет, похожий на пневматический, и производит выстрел, тот убегает. На других кадрах они уже держат животное и производят несколько выстрелов в голову, отчего котенок погибает.