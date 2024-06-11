Стало известно о смерти сестры Андрея Тарковского Сестра Андрея Тарковского Марина умерла в возрасте 89 лет

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Марина Тарковская

Умерла сестра режиссера Андрея Тарковского Марина, сообщила бывший замглавы департамента культуры Ивановской области Надежда Свиязова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Женщине было 89 лет.

Ушла из жизни Марина Арсениевна Тарковская… Духовный вдохновитель и стержень в течение многих лет МКФ «Зеркало» имени Андрея Тарковского, дочь великого российского поэта Арсения Тарковского и сестра великого кинорежиссера Андрея Тарковского, автор многих книг об Арсении и Андрее Тарковских. <...> Поистине невосполнимая утрата, — сказано в сообщении.

Смерть женщины также подтвердили РБК организаторы международного кинофестиваля «Зеркало» имени Андрея Тарковского. Кроме того, в пресс-службе Союза кинематографистов России изданию сообщили, что прощание с Тарковской планируется провести 17 июня.

Ранее сообщалось, что в возрасте 74 лет ушла из жизни актриса Вера Высочина. Причины смерти не уточняются. Похороны прошли 10 июня. Церемония прощания состоялась в среднем зале крематория на Шафировском проспекте. Артистка с 1973 года работала в театре комедии имени Акимова. Она сыграла роли в таких спектаклях, как «Лес», «Измена», «Муза», «Ромул Великий», «Джельсомино в Стране лжецов». Кроме того, актриса снялась в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и «Побег».