Стало известно о смерти легендарной собаки-мема Чимса Ставшая популярной в Сети собака-мем скончалась от лейкемии

Фото: Соцсети

Пес Болци

Пес по кличке Болци, более известный как Чимс, умер во время очередной операции, о чем в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) сообщил его хозяин. Легендарная собака-мем породы сиба-ину болела лейкемией. Псу было 12 лет.

Не грустите, пожалуйста, вспомните радость, которую Болци принес миру. Сиба-ину с круглым улыбчивым лицом, он помог многим людям во время пандемии, но теперь его миссия выполнена. Я верю, что он бегает по небу и ест много вкусного с новыми друзьями, — написал хозяин пса.

Болци прославился летом 2019 года, когда пользователь Reddit опубликовал небольшой комикс с ним и подписью Cheemsburbger. Тогда к собаке и привязалось прозвище Чимс, а мемы с мордочкой пса распространились по всему интернету, став особенно популярными в период пандемии коронавируса.

До этого также стало известно о смерти ялтинского пса Мухтар, которого называли «крымским Хатико». Хозяин собаки работал спасателем и погиб. С тех пор на протяжении 13 лет Мухтар постоянно приходил на побережье и искал хозяина. Последние четыре года жизни Мухтар жил с музыкантом Виктором Малиновским. Они часто вместе выступали на набережной. Как рассказал сам Малиновский, собака ничем не болела и умерла от старости. Ей было порядка 20 лет.

Ранее президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский дал советы по содержанию собак в условиях сильной жары. По его словам, обязательно необходимо смачивать лапы собак, в квартире должно быть открыто окно, работать кондиционер или вентилятор. Если в квартиру попадают прямые солнечные лучи, окна лучше закрыть шторами.