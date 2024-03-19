Стало известно о смерти «крабового короля» Кана Адвокаты заявили в суде о смерти «крабового короля» Олега Кана

Фото: rodnyeostrova.ru

Олег Кан

Адвокаты, представляющие интересы «крабового короля» Олега Кана, заявили во время судебного заседания о смерти бизнесмена. В связи с этим они предположили, что можно закрыть заведенное Генпрокуратурой дело, передает РИА Новости. Обвинение в свою очередь усомнилось в правдивости данной информации.

По нашей информации, в ЗАГСе России информации о том, что данный человек умер, нет. Мы ставим под сомнение, — заявил представитель Генпрокуратуры в суде.

По данным защиты, информация о смерти бизнесмена есть на сайте Федеральной нотариальной палаты России. Согласно указанным там данным, Олег Кан, родившийся 16 апреля 1967 года, умер 14 февраля 2023 года. В связи с этим, настаивают представители бизнесмена, должен быть прекращен иск на 358,7 млрд руб., который подан к 31 компании и 29 физическим лицам, в том числе и Кану.

Известно, что Олег Кан объявлен в международный розыск. В 2020 году предпринимателя заочно арестовали после обращения сотрудников СК. По версии следователей, Кан был организатором убийства предпринимателя Валерия Пхиденко, также связанного с бизнесом по добыче краба. Преступление, предположительно, произошло в 2010 году.

Ранее сообщалось о том, что правоохранительные органы проводят обыски в Сахалинской области у людей из ближайшего окружения авторитетного бизнесмена Олега Кана по делу о контрабанде камчатского краба. Сам же «крабовый король» улетел на частном самолёте в Японию, утверждалось в публикации.