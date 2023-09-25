Стало известно о смерти знаменитого «предсказателя» землетрясений Baza: в Москве скончался известный ученый-сейсмолог Андрей Никонов

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Доктор геолого-минералогических наук Андрей Никонов скончался на 92-м году жизни, сообщает Telegram-канал Baza. Известный ученый-сейсмолог 66 лет работал в Российской академии наук. За это время он стал авторитетным специалистом в вопросе прогнозирования землетрясений. Других подтверждений этой информации не поступало.

По данным Telegram-канала, тело Никонова обнаружили в воскресенье, 24 сентября. Причины смерти профессора не называются.

На счету у Никонова более 800 научных работ. В частности, он принимал участие в разработке карты общего сейсмического районирования территории России. Ее утвердили в 2019 году. За свои труды Никонов был награжден медалью «За вклад в реализацию государственной политики в области научно-технологического развития».

Ранее стало известно о смерти бывшего министра экономики России Евгения Ясина. Он скончался утром в понедельник, 25 сентября. Ясину было 89 лет.

До этого в Москве скончался основатель благотворительного фонда «Добродетель» писатель Юрий Косов. Его нашли в отеле на Новинском бульваре. Косов лежал без сознания в раздевалке. Прибывшие врачи не смогли его реанимировать и констатировали смерть.