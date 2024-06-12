Стало известно о смерти актрисы из «Мажора» «Театръ»: 45-летняя актриса Гала Самойлова умерла в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Гала Самойлова, известная по роли в картине «Мажор-2», умерла в Санкт-Петербурге, сообщил со ссылкой на ее близких портал «Театръ». Артистке было 45 лет.

Сегодня, 11 июня, на 46-м году жизни после тяжелой болезни скончалась актриса Гала Самойлова, — указано в сообщении.

Самойлова в 2003 году окончила российский Государственный институт сценических искусств. После работала в ТЮЗе имени Брянцева, Александринском театре, театре «Мастерская», «Приюте комедианта». Помимо «Мажора» снималась в фильмах «По ту сторону смерти» и «Праведник».

Ранее стало известно, что актер театра и кино Дмитрий Овчинников, сыгравший роль в сериале «Универ», скончался в возрасте 50 лет. Артист ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Известность артисту принесли роли в сериалах «Склифосовский», «Универ», «Молодежка» и других.

Также в пресс-службе Государственного русского драматического театра Удмуртии сообщили, что театральный актер заслуженный артист Удмуртской Республики Алексей Агапов ушел из жизни в 50 лет. Его смерть в учреждении назвали внезапной, добавив, что она случилась на следующий день после празднования юбилея.