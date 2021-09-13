Стало известно о скрытых поборах с покупателей гаджетов

Магазины электроники в последнее время пытаются предоставить покупателям максимальное количество услуг, взимая с них за это дополнительную плату. По дополнительному прайсу гражданам чаще всего предлагается заплатить за установку программного обеспечения и настройку смартфона. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

По его словам, покупателям стараются предоставить максимальное количество услуг. Данный вид сервиса нельзя считать обманом, однако, по мнению эксперта, платить от 600 до 1000 рублей за установку приложения и регистрацию смартфона неоправданно дорого.

Кроме того, по словам эксперта, существуют услуги, которые намеренно вводят покупателя в заблуждение. Например, ему могут предложить наименее выгодный тарифный план.

Ранее сообщалось, что ФАС России завершила рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства мобильным оператором Tele2. Регулятор обязал компанию снизить стоимость необоснованно повышенных тарифов до прежнего уровня.