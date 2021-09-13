Стало известно о скрытых поборах с покупателей гаджетов

Магазины электроники в последнее время пытаются предоставить покупателям максимальное количество услуг, взимая с них за это дополнительную плату. По дополнительному прайсу гражданам чаще всего предлагается заплатить за установку программного обеспечения и настройку смартфона. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.
По его словам, покупателям
Кроме того, по словам эксперта, существуют услуги, которые намеренно вводят покупателя в заблуждение. Например, ему могут предложить наименее выгодный тарифный план.
Ранее сообщалось, что ФАС России завершила рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства мобильным оператором Tele2. Регулятор обязал компанию снизить стоимость необоснованно повышенных тарифов до прежнего уровня.