Стало известно о шансах на выплаты ко Дню семьи, любви и верности Бессараб: выплаты россиянам ко Дню семьи, любви и верности не планируются

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На данный момент введение выплат ко Дню семьи, любви и верности не планируются, предупредила РИА Новости член комитета ГД по труду Светлана Бессараб. Политик напомнила, что уже существует грантовая поддержка семей.

Выплаты ко Дню семьи на федеральном уровне не планируются, — прояснила Бессараб ситуацию по празднику, отмечаемого 8 июля.

Власти страны проведут отдельные встречи, подведут итогов федеральных конкурсов и фестивалей, добавила депутат. Как подчеркнула член комитета ГД, почти каждый регион готовится к празднику.

И почти каждый регион готовится к празднику, на котором планируется чествование многодетных семей, семей трудовых династий и так далее, — констатировала Бессараб.

Ранее депутат Госдумы от фракции ЛДПР Владимир Сипягин напомнил, что при назначении социальных выплат в России необходимо учитывать доходы семьи после вычета налогов. Сейчас доход рассчитывается до вычетов налогов и может оказаться выше прожиточного минимума, лишая нуждающихся социальной помощи, резюмировал он.

До этого российское правительство закрепило размер прожиточного минимума на 2025 год в целом по стране на уровне 17 733 рублей. Соответствующее постановление, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, представила пресс-служба кабмина.