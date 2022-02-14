Стало известно о «серьёзном воспалении» мозга у Жириновского

Врачи оценивают состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского как стабильно тяжёлое, у него диагностированы серьёзные воспалительные процессы в головном мозге, передаёт Telegram-канал «112». Отмечается, что политику подают кислород с помощью аппарата высокопоточной ИВЛ. Накануне в Минздраве заявили о стабильном состоянии Жириновского. Политик проходит лечение от коронавируса в ЦКБ с 2 февраля.

По данным Telegram-канала, Владимир Жириновский находится под постоянным наблюдением медиков.

Накануне источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, заявил, что говорить о выписке лидера ЛДПР пока рано – его лечение продолжается. После этого в Минздраве РФ сообщили, что состояние политика стабильное.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле не слышали официальных заявлений об угрозе жизни и здоровью Жириновского, а также госпитализированного в ту же больницу лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Он пожелал политикам здоровья и скорейшего возвращения в строй.

Ранее представители ЛДПР обратились в полицию из-за распространения ложной информации о смерти Жириновского. Первый замруководителя центрального аппарата партии Сергей Каргинов передал правоохранительным органам данные о всех звонках неизвестных лиц, которые распространяли ложные сведения. По словам Каргинова, политик «идёт на поправку», он взаимодействует с членами партии и отдаёт распоряжения. Центральный аппарат ЛДПР также обратился к членам партии и призвал не верить слухам о смерти лидера либерал-демократов.