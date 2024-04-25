Стало известно о роли генерала ГУР в аресте замглавы Минобороны России Политолог Марков: генерал ГУР Алексеев давно собирал данные на замглавы МО

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Тимур Иванов

Первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России Владимир Алексеев давно собирал факты, касающиеся деятельности арестованного замглавы Минобороны Тимура Иванова, заявил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, генерала можно поздравить с достижением цели.

Давайте поздравим с 63-м днем рождения генерала Владимира Алексеева <...>. Говорят, именно он долгое время боролся с Тимуром Ивановым, и именно собранные им факты сыграли решающую роль в аресте, который вызвал всеобщее ликование, — сообщил Марков.

В то же время «Царьград» пишет, что однозначно утверждать об участии Алексеева в сборе информации на Иванова пока нельзя. Издание отмечает, что он, как и многие в его ведомстве, пытался бороться с коррупционными явлениями.