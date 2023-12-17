Стало известно о резком росте цен на живые новогодние елки SHOT: в России почти в два раза выросла стоимость живых новогодних елей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России почти в два раза выросла стоимость живых новогодних елок, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, причиной этому стали введенные против РФ санкции и дорогостоящая логистика: одно хвойное дерево приходится провозить через три границы.

Как передает канал, цена ели высотой около двух метров составляет около 12 тысяч рублей, чуть выше двух метров — почти 19 тысяч рублей. При этом год назад стоимость новогоднего дерева в среднем не превышала 10 тысяч рублей. Продавцы рассказали, что в 2023 году сильно усложнилась доставка елей в Россию. Деревья едут из Германии через Чехию и Белоруссию, что сильно влияет на их конечную цену. Стоимость российских елей, по данным канала, также сильно выросла.

В Роспотребнадзоре ранее рассказали, что живую ель следует покупать в 20-х числах декабря, тогда главный символ Нового года точно простоит до конца праздников. Россиянам также дали несколько советов по выбору елки. По словам специалистов, дерево должно иметь достаточно толстый ствол без трещин и быть ровным. Ветви елки должны быть гибкими, а иголки — иметь насыщенный изумрудный цвет. У хорошего дерева во время растирания хвоинок между пальцами будет ощущаться характерный аромат.