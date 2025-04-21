Стало известно о проблемах с сердцем у Лени Голубкова из рекламы MMM Life.ru: Леня Голубков из рекламы MMM обратился к врачам из-за проблем с сердцем

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Владимир Пермяков

Life.ru сообщает, что актер Владимир Пермяков, известный как Леня Голубков из рекламы российской финансовой пирамиды «МММ», экстренно обратился к врачам из-за болей в сердце. По данным издания, медики диагностировали артисту сахарный диабет.

Как пишет Life.ru, 72-летний Пермяков пожаловался врачам на боли в сердце, спине и шее. По данным издания, специалисты строго ограничили его рацион: под запретом оказались жирное мясо, рыба, консервы и сладкая газировка. Как отмечает портал, актер уже придерживался диеты, но теперь список запретов значительно расширился.

По данным Life.ru, сам актер заверил, что следит за здоровьем, регулярно занимается спортом и бегает по пять километров. Как пишут авторы, сейчас артист готовится к ролям в театре и на ТВ.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что состояние бывшего главного тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева ухудшилось. По его информации, он обратился за помощью в больницу из-за осложнений.

До этого народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в разговоре с RT рассказала об улучшении самочувствия после перенесенного сердечного приступа. При этом она усомнилась в своей готовности к выступлениям на сцене.