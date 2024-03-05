Стало известно о рекордном увеличении рабочего времени россиян Росстат: средняя продолжительность рабочего дня в России достигла 7,17 часа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя продолжительность рабочего дня в России в 2023 году вышла на самый высокий уровень за последние 19 лет, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Так, соответствующий показатель достиг 7,17 часа. Самые длинные рабочие дни оказались у рыбаков (8,21 часа), административных сотрудников (7,61 часа) и специалистов в сфере добычи металлических руд (7,6 часа).

Небольшой рост связан с выходом работников из режима неполного рабочего времени, а также с минимизацией производственных простоев, — рассказали РБК во ВНИИ труда Минтруда РФ.

В 2023 году средняя фактическая длительность рабочего дня в России увеличилась на 0,9% (на четыре минуты) в сравнении с данными, полученными годом ранее. В среднем за год продолжительность рабочего времени в расчете на одного сотрудника увеличилась на 17,3 часа — до 1,77 тысячи часов в год.

Вместе с тем показатель продолжительности рабочего дня в 2023 году стали рекордными как за весь период, так и в расчете на один день. Прежний наивысший показатель был достигнут в 2019 году. Тогда средняя длительность рабочего дня составляла 7,15 часа, а за год работник отрабатывал 1,76 тысячи часов.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что законопроект о повышении пенсии за трудовой стаж от 30 лет могут рассмотреть в течение двух месяцев. Парламентарий подчеркнул, что обычно рассылка занимает около месяца. Столько же времени потребуется правительству, которое должно будет предоставить заключение по данной инициативе.