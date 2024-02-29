Самолеты между Москвой и Петербургом будут летать каждые 15 минут «Известия»: самолеты между Москвой и Петербургом будут летать каждые 15 минут

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Летом 2024 года российские авиакомпании проведут почти на 40% больше перелетов между Москвой и Санкт-Петербургом, чем в 2023 году, а лайнеры будут вылетать каждые 15 минут, сообщают «Известия». По данным издания, в среднем в период с июня по сентябрь в сутки будет осуществляться по 83 вылета в обоих направлениях.

В прошлом году в данный период количество рейсов в среднем за сутки составило по 60 по каждому направлению. При этом до настоящего времени максимально количество вылетов составляет 69, оно было зафиксировано в июне 2023 года. Большинство из рейсов, запланированных на это лето, принадлежат бортам группы «Аэрофлот», куда входят авиакомпании «Россия» и «Победа».

Также в «Аэрофлоте» сообщили о планах запустить шаттловый сервис на летних рейсах. Предполагается, что в рамках проекта появится новый тариф, созданы отдельные коридоры для досмотра и стойки регистрации. Одним из главных достоинств сервиса станет сокращение времени на прохождение предполетных процедур и возможность улететь в нужную точку на ближайшем рейсе. Клиентам он будет доступен в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании выкупили 165 самолетов у своих иностранных лизингодателей, это порядка 40% авиапарка, принадлежащего западным компаниям и оставшегося в России. Из бюджета Фонда национального благосостояния (ФНБ) было выделено 300 млрд рублей.