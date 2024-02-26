Стало известно о рекордном потреблении спиртного в России FinExpertiza: продажи крепкого алкоголя в России достигли максимума за семь лет

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В России увеличились на 3,6% розничные продажи крепких спиртных напитков в 2023 году, следует из исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Согласно представленным данным, за семь лет соответствующий показатель достиг рекордных 7,2 литра на душу населения.

Продажи крепкого алкоголя (с содержанием спирта более 25%) в магазинах и заведениях общественного питания увеличились к предыдущему году в натуральном выражении на 3,6%, с 7 до 7,2 л на душу населения в год, — говорится в исследовании.

Эксперты отметили, что это максимальное потребление за год на человека как минимум с 2017 года — то есть за семь лет. При этом упоминаются данные 2022 года, когда также произошел резкий скачок, составивший 7,3%. В исследовании пришли к выводу, что восходящая динамика продаж продолжает сохраняться, хотя и сбавила темпы.

Аналитики опирались на данные Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками. К крепкому алкоголю отнесли водку, коньяк и ликероводочные изделия, содержание спирта в которых превышает 25%. В категорию винодельческой продукции занесли тихие и игристые вина, ликеры и винные напитки из винограда. Пивная продукция подразумевает пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.

Ранее команда немецких ученых из университета Виттен-Хердеке в Германии заявила о неверности устоявшегося мифа о том, что слабоалкогольные напитки не стоит употреблять после крепких. До этого считалось, что из-за такой манеры выпивать возникает сильное похмелье, однако оно появится в любом случае, если выпить больше нормы, резюмировали ученые.